Дума приняла закон об отдельном содержании террористов и насильников

Госдума приняла законопроект, в котором уточняются преступления, подозреваемых и обвиняемых в которых будут содержать отдельно от других, информирует ТАСС.



Согласно тексту документа, в эту категорию войдут преступники, обвиняемые или подозреваемые в разбое и грабеже, в причинении тяжкого вреда здоровью или в расправе, в похищении людей, изнасиловании или заражением ВИЧ-инфекцией.



Также отдельно будут находиться матери, убившие новорожденных детей.





ТАСС Опубликовано: 14.12.2023 19:39 272