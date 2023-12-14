ФИФА назвала трех кандидатов на звание лучшего игрока 2023 года

На сайте Международной федерации футбола опубликовали трех кандидатов на звание лучшего игрока года.

Среди претендентов нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбапе, вратарь «Манчестер Сити» Эрлинг Холланд и атакующий игрок «Интер Майами» Лионель Месси.

Победителя объявят 15 января в Лондоне. При определении фаворита будут учитываться результаты с 19 декабря 2022 года по 20 августа текущего года.