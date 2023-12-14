В Петербурге мужчина под наркотиками изнасиловал пожилую соседку

Полиция задержала жителя Санкт-Петербурга по подозрению в изнасиловании, информирует 78.ru.

Как сообщает источник со ссылкой на информацию от правоохранительных органов, заявление написала жена подозреваемого. Она рассказала, что ее муж употребляет наркотики и в один из дней напал на 59-летнюю соседку, а затем изнасиловал ее.

Уточняется, что пострадавшую увезли в больницу с травмами на шее. Ранее подозреваемый уже был судим за кражи и избиения.