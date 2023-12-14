Путин извинился перед россиянами за рост цен на яйца

Президент России Владимир Путин на конференции, совмещенной с прямой линией, прокомментировал резкий рост цен на куриные яйца.

Путин извинился перед населением, так как данный продукт для многих людей – главный источник белка. Он уточнил, что подорожание произошло из-за сбоя в работе правительства и пообещал, что ситуация улучшится.

Президент упомянул про свою любовь к этому продукту и рассказал, что раньше мог съесть на завтрак 10 штук яиц.