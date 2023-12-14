Путин ответил на вопрос виртуального двойника

На программе «Итоги года с Владимиром Путиным» студен из Питера задал вопрос президенту с помощью виртуального двойника.

Молодой человек сгенерировал свое изображение в образе президента с помощью искусственного интеллекта и спросил, много ли у него двойников. Перед этим студент никак не представился.

Путин ответил двойнику, что он может быть на него похож и говорить его голосом, но быть похожим на себя должен быть он сам.

Президент отметил, что это его первый виртуальный двойник.