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Филипп Киркоров подал в суд на Любовь Успенскую из-за ее высказываний

Официальный портал судов общей юрисдикции города Москвы, Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ
Опубликовано: 14.12.2023 09:51 0 159
Филипп Киркоров подал в суд на Любовь Успенскую из-за ее высказываний

На сайте Замоскворецкого суда Москвы появился иск, который подал артист и певец Филипп Киркоров к певице Любови Успенской. Он обвиняет ее в оскорблениях.

Адвокат звезды эстрады опубликовал в своих соцсетях пост, в котором написал, что Успенская назвала его клиента «женоненавистником». Как отметил сам защитник, такие высказывания неуместны.

Также он уточнил, что Киркоров всю свою карьеру поет о любви и женщинах. 

Адвокат рассказал, что Успенская оскорбила Киркорова во время интервью. Артист требует компенсировать ему моральный ущерб. Он оценил его в 10 миллионов рублей, а затраты, которые также просит компенсировать, в лва миллиона.

Официальный портал судов общей юрисдикции города Москвы, Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ
Опубликовано: 14.12.2023 09:51 0 159
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