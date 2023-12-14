Филипп Киркоров подал в суд на Любовь Успенскую из-за ее высказываний

На сайте Замоскворецкого суда Москвы появился иск, который подал артист и певец Филипп Киркоров к певице Любови Успенской. Он обвиняет ее в оскорблениях.

Адвокат звезды эстрады опубликовал в своих соцсетях пост, в котором написал, что Успенская назвала его клиента «женоненавистником». Как отметил сам защитник, такие высказывания неуместны.

Также он уточнил, что Киркоров всю свою карьеру поет о любви и женщинах.

Адвокат рассказал, что Успенская оскорбила Киркорова во время интервью. Артист требует компенсировать ему моральный ущерб. Он оценил его в 10 миллионов рублей, а затраты, которые также просит компенсировать, в лва миллиона.