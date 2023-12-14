Автобус с педагогами из Костромы попал в аварию во Владимирской области

В среду, 13 декабря, во Владимирской области произошло ДТП со смертельным исходом. О происшествии сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Как рассказали в Телеграм-канале «112», учителя и их сопровождающие ехали в Москву на церемонию закрытия Года педагога и наставника. Водитель автобуса врезался в стоящую фуру. По предварительной информации, он не среагировал и не смог быстро затормозить.

Водитель погиб на месте. Как сообщили в полиции, 23 человека обратились за медпомощью, двое в тяжелом состоянии. Всего в автобусе было 46 человек.

Как уточнили позже, в автобусе вместе с учителями были представители местной администрации и руководители школ.