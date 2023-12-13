Вандал отпилил голову коню на горельефе «Парад Победы» в центре Москвы

Неизвестный нарушитель обезглавил коня маршала Рокоссовского на горельефе «Парад победы», который расположен на Манежной площади в Москве. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Конь по кличке Полюс, изображенный на барельефе, вез маршала на Параде Победы в 1945 году.

Полиция проводит проверку.