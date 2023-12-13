Стало известно о причине сбоя в базах ГИБДД 12 декабря

Во вторник, 12 декабря, в столице произошел сбой в базах Госавтоинспекции, из-за чего была приостановлена выдача прав и регистрация автомобилей. 13 декабря с такими же проблемами столкнулись жители Подмосковья. О причинах рассказали в ТАСС.

Как рассказали агентству в правоохранительных органах, перебои произошли из-за перехода на новые системы.

В ноябре россиян предупреждали о сбоях в записи на регистрацию машин в Москве из-за технологических работ.