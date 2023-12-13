В Уфе глава некоммерческой организации украл 18 миллионов при реализации нацпроекта

В следственном комитете по Республике Башкортостан рассказали о заключении под стражу генерального директора некоммерческой организации «Центр стратегического развития науки, высшего образования и инноваций». Мужчину обвиняют в краже 18,3 миллиона рублей.

Гендиректор проходит по статье «Мошенничество». Сейчас в его доме и офисе провели обыски. Подозреваемого заключили под стражу.

По версии следователей, в 2022 году центр получил государственную поддержку в размере 119 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Наука». Мужчина решил положить в карман половину суммы. Предположительно, он заключил два договора на 18,3 миллиона рублей, однако услуги по ним не оказывались.

Нарушитель отдал заказчику фальшивые акты, судя по которым оплату провели в полном объеме.