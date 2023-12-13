В Аргентине рассказали о резкой девальвации песо

Правительство Аргентины объявило о девальвации курса песо в несколько раз. Резкие реформы в экономике произошли после прихода к власти нового президента Хавьера Милея. Об этом сообщил Reuters.

Из этого следует, что доллар вместо 365 песо будет стоить 800. Благодаря данным изменениям, официальный курс в Аргентине приблизиться к рыночному и один доллар будет стоить около 1070 песо.

Также сократят траты на содержание правительства. Число министерств уменьшат с 18 до 9. Правительство остановит реализацию всех инфраструктурных проектов и понизит транспортные и энергетические субсидии.