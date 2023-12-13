В Томске в ослепший глаз женщины вшили нерв из ноги

Как сообщает Mash Siberia в Томске 43-летней женщине необычным способом спасли зрение после удаления опухоли мозга. В ее левый глаз вшили нерв из ноги.

До этого сибирячке делали операцию по пересадке сетчатки, но это не помогло, и ситуация стала ухудшаться с каждым днем.

В одной из больниц Томска россиянке провели операцию, которая смогла облегчить страдания женщины. Врачи вырезали из ее ноги здоровый нерв и подсоединили его к больному глазу.

Хирурги предполагают, что операция прошла успешно, но сделать однозначный вывод можно через 13 месяцев.