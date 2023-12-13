Российские ученые создали коленный протез с микропроцессором

В России на одном из предприятий "Ростеха" создали бионический коленный модуль «Комета», которым можно управлять с помощью микропроцессора, информирует РИА Новости.

Модуль можно не заряжать до 10 дней, что является невероятным показателем для таких изделий, рассказали создатели.

В протез будет находится микропроцессор. Благодаря тому, что он может быстро собирать и обрабатывать информацию, с ним можно будет как медленно ходить, так и бегать в спокойном режиме.

Разработку планируют запустить в производство в 2024 году, после завершения испытаний.