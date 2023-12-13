Госдума приняла законопроект об изменении правил выплаты маткапитала

На сайте обеспечения законодательной деятельности опубликовали изменения в законе «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». В нижней палате приняли поправки, которые подразумевают, что материнский капитал будут выплачивать только на тех детей, у которых есть российское гражданство по рождению.

Гражданство по рождению есть у тех детей, родители которых – граждане России или один из родителей гражданин РФ, но сам ребенок живет на территории России.

Законопроект отправят на рассмотрение в Совет Федерации. Для того, чтобы он вступил в силу, его должен будет подписать президент.