В Москве нашли рынок по торговле детьми

В Москве обнаружили черный рынок, на котором торговали детьми. Об этом сообщили RT со ссылкой на данные Следственного комитета столицы.

По предварительной информации, преступники создали фонд в котором беременным женщинам обещали сделать медзаключение о болезнях, которые являются показанием для аборта на позднем сроке.

Уточняется, что пострадавшие тратили почти все свои накопления на данные услуги. Женщин уговаривали родить, а затем детей отдавали в приемные семьи.

17 сентября в столице задержали 47-летнюю женщину у которой было 15 детей. Ее заподозрили в подделке документов о родстве детей. Женщина утверждала, что пятеро детей, которые родились с 2015 по 2019 года ей родные. Следствие установило, что в 2010 году она сделала операцию, после которой не может иметь детей.

Также была задержана глава приюта для женщин, которые оказались в трудной ситуации. Предположительно, именно она убеждала женщин рожать.