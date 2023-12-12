Школьник примерз к памятнику в Волгоградской области

В городе Череповец Волгоградской области мальчик примерз к монументу «Преемственность поколений». Об этом рассказали в издании «Подъем».

Школьник решил лизнуть памятник и примерз. Ситуацию осложняло то, что у ребенка разрядился телефон, и он не мог позвонить родителям.

Прохожий заметил ребенка и вызвал скорую. Медики помогли мальчику освободиться.

Врачи уточнили, что такие случаи в их практике случаются не редко, но после этого дети такой ошибки больше не совершают.