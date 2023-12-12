В Перми мать больше года спаивала 16-летнюю дочь, чтобы та освоилась в новом городе

Мать приехала со своей 16-летней дочерью в Пермь и спаивала ее больше года, чтобы помочь ей влиться в новую обстановку. Об инциденте рассказали в областном управлении МВД.

Женщина рассказала, что девочка не могла найти себе друзей и тогда она решила покупать ей алкоголь и разрешила устраивать дома вечеринки.

На семью обратили внимание после того, как в их квартире нашли пропавшего подростка. Тогда семью стали контролировать, но это не остановило женщину.

В отношении матери подростка возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.