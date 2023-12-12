В Тюмени квартира покрылись льдом изнутри из-за аномального холода

В одной из квартир в городе Тюмени плинтус в детской комнате покрылся льдом из-за аномального холода. Об этом сообщил Telegram-канал «Наш Город | Тюмень».

Фотографию с замороженным полом прислали жители дома №104 на улице Широтной. Пластиковые окна в квартире также объяты льдом.

Во вторник, 12 декабря, температура воздуха в городе опустилась до минус 38 градусов, а ощущалась как минус 48. Судя по прогнозу погоды, к ночи температура должна повыситься до минус 23.