Детей-мигрантов, потушивших Вечный огонь в Санкт-Петербурге, вышлют из страны вместе с родителями

В воскресенье, 10 декабря, в городе Красное Село двое братьев 10 и 14 лет и их 12-летний знакомый из другой семьи, потушили снегом Вечный огонь.

В ходе проверки выяснилось, что дети вместе с родителями приехали из стран ближнего зарубежья. Обе семьи нарушали правила пребывания на территории РФ.

Во вторник, 12 декабря, Красносельский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по данному делу. Обе семьи будут выдворены из России, информирует региональная пресс-служба УМВД.

Родителей нарушителей привлекли к административной ответственности за то, что те не встали на миграционный учет.