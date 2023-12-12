ЦБ предостерег россиян от новой уловки мошенников с пятитысячными купюрами

Во вторник, 12 декабря, РБК со ссылкой на ЦБ рассказал о новой тактике мошенников.

Теперь злоумышленники звонят и говорят, что необходимо проверить подлинность налички, Для этого преступники убеждают скачать приложение, которое внешне напоминает официальное приложение «Банкноты Банка России». При скачивании мошенники получают доступ к счетам и всем банковским приложениям.

Также популярна схема, которую используют в основном на пенсионерах. Преступники ходят по квартирам и предлагают поменять старые купюры на новые, но вместо этого отдают пожилым людям фальшивые купюры.

Представители ЦБ рассказали, что обновленные 100 и 5000 поступают в обращение постепенно, а старые купюры не нужно обменивать на новые, так как они все находятся в обороте.