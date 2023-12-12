В Челябинской области к 20 годам тюрьмы приговорили мужчину, напавшего на конвой

Во вторник, 12 декабря, Челябинский областной суд назначил местному жителю приговор в виде 20 лет лишения свободы.В декабре 2022 года он напал на полицейских после оглашения приговора за убийство тещи. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Челябинской области.

Мужчину признали виновным в побеге и посягательстве на жизнь сотрудника МВД. Он набросился на полицейских с заточкой и изрезал двум сотрудникам голову и туловище.

После этого заключенный выбежал на улицу, где его удалось поймать после применения табельного оружия.

Пять лет нарушитель проведет в тюрьме, оставшиеся 15 лет в исправительной колонии строгого режима. Также он должен будет возместить моральный вред и выплатить пострадавшим 1 миллион и 150 тысяч рублей.