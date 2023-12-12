Избитый ногами судья Мелер объявил о завершении карьеры

Во время игры «Анкарагюджю» и «Ризеспор» в 15-м туре чемпионата Турции на арбитра Халила Умута Мелера набросился президент «Анкарагюджю». После громкого скандала судья заявил о том, что завершает карьеру, информирует A Spor.

Как сообщает источник, судья рассказал об увольнении спортивным функционерам, которые пришли к нему в больницу.

Инцидент произошел 11 декабря. Президент клуба «Анкарагюджю» Фарук Коджа ударил Халила Умута Мелера после чего тот упал на землю. Затем Коджа нанес еще несколько ударов ногами. У арбитра под левым глазом появился синяк.

Судье помогли в комнате для персонала. Игра завершилась со счетом 1:1. Счет сравнял футболист «Ризеспора» Адольф Гайч, забив гол на седьмой добавленной минуте.



Кодже грозит уголовное дело, скандал уже осудил прездиент Турциии Эрдоган. Фтубольные матчи на территории всей страны отменили.