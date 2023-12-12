Избитый ногами судья Мелер объявил о завершении карьеры

Во время игры «Анкарагюджю» и «Ризеспор» в 15-м туре чемпионата Турции на арбитра Халила Умута Мелера набросился президент «Анкарагюджю». После громкого скандала судья заявил о том, что завершает карьеру, информирует A Spor.
Как сообщает источник, судья рассказал об увольнении спортивным функционерам, которые пришли к нему в больницу.
Инцидент произошел 11 декабря. Президент клуба «Анкарагюджю» Фарук Коджа ударил Халила Умута Мелера после чего тот упал на землю. Затем Коджа нанес еще несколько ударов ногами. У арбитра под левым глазом появился синяк.
Судье помогли в комнате для персонала. Игра завершилась со счетом 1:1. Счет сравнял футболист «Ризеспора» Адольф Гайч, забив гол на седьмой добавленной минуте.
Кодже грозит уголовное дело, скандал уже осудил прездиент Турциии Эрдоган. Фтубольные матчи на территории всей страны отменили.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]
Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.