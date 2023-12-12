В Турции рассказали об изменениях в системе «Все включено»

В Турции планируют изменить популярную среди туристов систему «Все включено» из-за увеличившихся затрат. Об этом сообщило издание Turizm Gazetesi.

Вместо старой модели планируется ввести систему «Плати по мере использования». Это позволит урегулировать увеличение издержек для бизнеса и в то же время осуществить запросы потребителей. Согласно новым правилам, «Все включено» будет работать по категориям. Туристы смогут выбрать за какие услуги платить. Алкогольные напитки могут войти в опциональную категорию.

Президент Ассоциации туристических отельеров и операторов Средиземноморья Каан Кавалоглу рассказал, что из-за высокой конкуренции система «все включено» переполнилась. Генеральный директор одного из отелей поддержал инициативу изменения системы.