В Ивановской области пятеро школьников упали в яму с кипятком

Пятеро школьников провалились в яму с кипятком на улице Пушкина в городе Южа Ивановской области, информирует Telegram-канал «112».

По предварительным данным источника, на месте, где произошло происшествие, размыло грунт вблизи теплотрассы. Дети с сильными ожогами были доставлены в больницу.

В данный момент полиция проводит проверку.