В Китае курьер стал угрожать женщине из-за плохого отзыва

В китайской провинции Фуцзянь доставщик еды угрожал расправой женщине из-за того, что она оставила плохой отзыв, информирует South China Morning Post (SCMP).

Местная жительница осталась недовольной работой курьера из-за того, что еду привезли позже. Женщина нашла свой заказ у порога, хотя курьер не сообщил о том, что оставил его у двери.

Доставщик узнал о плохой оценке его работы и разозлился. Он заявил, что в следующий заказ он подсыплет женщине крысиный яд. Через некоторое время он сломал замок входной двери в квартиру китаянки и размахивал перед ее лицом палкой.

Женщина позвонила в службу доставки и оставила жалобу. Руководство заставило мужчину извиниться.

Также компания компенсировала женщине деньги за поврежденный замок.