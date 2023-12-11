Во Владимирской области школьники и спасатели помогли замерзающей индоутке

В понедельник, 11 декабря, во Владимирском городе Судогда сотрудники МЧС спасли умирающую от холода птицу. До этого спасатели вытащили из полыньи собаку. О новом подвиге рассказали в Телеграм-канале пресс-службы МЧС по региону.

Ученики школы №1 нашли около здания замерзающую индоутку. Дети сообщили о птице в местную часть МЧС.

Благодаря тому, что дети быстро обратились к спасателям, индоутка осталась жива. Птицу забрали с мороза, отогрели и обеспечили необходимый уход.