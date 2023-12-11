На побережье Великобритании нашли череп морского чудовища

В Великобритании на Юрском побережье местный житель и друг палеонтолога Стива Этча Фил Джейкобс нашел в расщелине скал двухметровый череп плиозавра. Рептилия обитала в океанах около 150 миллионов лет назад. Об этом сообщили в BBC News.

Мужчина рассказал Этчу о своей удивительной находке и они отнесли увесистый череп морского хищника в безопасное место.

Как рассказал ученый, за всю его практику это ископаемое стало самым ценным. В черепе сохранились зубы и почти все кости.

Палеобиолог Эмили Рейфилд уточнила, что челюсти хищника были примерно в два раза мощнее, чем у крокодила. Тактика охоты плиозавра была похожа на то, как охотятся крокодилы. Хищник хватал жертву и крутился, разрывая добычу на куски.

Благодаря находке ученые выяснили, что у хищника на морде могло находиться много желез, с помощью которых он чувствовал колебания воды, если мимо проплывала добыча.

Также в черепе нашли углубление. На этом месте мог быть светочувствительный орган -теменной глаз.