Стало известно о возможном переносе переговоров о вступлении Украины в ЕС

Из-за позиции премьер министра Венгрии Виктора Орбана переговоры о вступлении Украины в Евросоюз могут перенести на март 2024 года, информирует Reuters.

Как сообщает источник, компромисс возможен только в случае переноса переговоров на срок, когда все условия будут соблюдены.

Британское издание Economist ранее сообщило, что кандидат на пост главы правительства Нидерландов Герт Вилдерс и Орбан не допустят вступления Украины в Европейский союз. На декабрьском саммите ЕС все внимание будет направлено на решение вопроса о членстве Киева.