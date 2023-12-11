В Финляндии назвали условие открытия границ с Россией

Глава финского министерства иностранных дел Элина Валтонен рассказала о том, что КПП на границе с Россией откроют при условии нормализации ситуации. Об этом сообщает приводит «Интерфакс» со ссылкой на местное агентство STT.

По словам министра, в данный момент обстановка на границе мирная. Она уточнила, что правительство страны будет решительно реагировать на действия России.

Как сообщает источник, решение примут не позднее 13 декабря.