В большинстве российских компаний заявили о желании повысить оклады

63% компаний в России могут повысить оклады работникам в 2024 году. Больший процент от этого количества составили представители большого бизнеса, информирует РБК со ссылкой на ноябрьский опрос одной из платформ по поиску работы.

В опросе принимали участие 529 компаний. Судя по результатам, чаще всего о повышении оклада говорили представители сфер машиностроения и оборудования (78%).

Немного реже о подобных планах заявляли представители предприятий по добыче и переработке ископаемых(70%). В сфере строительства показатель составил 66%, а в IT секторе – 53%.

Представители около 80% компаний с численностью от 501 до 1 тысячи работников готовы поднять оклады в следующем году.