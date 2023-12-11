На Камчатке отца и сына оштрафовали за хранение 3 тонн икры

В городе Елизово на Камчатке отца и сына обязали выплатить штрафы за хранение трех тонн красной икры. Общую стоимость продукции оценили в четыре миллиона рублей, проинформировали в пресс-службе прокуратуры края.

С учетом раскаяния, суд назначил мужчинам штрафы в размере 300 и 350 тысяч рублей.

На данный момент нарушители находятся под арестом.