Уехавший из России комик Александр Незлобин избавился от квартиры в Москве

Бывший участник шоу Comedy Club на ТНТ Александр Незлобин продал квартиру в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на анонимный источник.

В данный момент комик вместе с семьей живет в США. Он уехал из России после начала спецоперации на Украине.

Судя по данным Telegram-канала, Незлобин продал двушку в Твервском районе столицы в конце октября. Квартира находилась в доме, который строили по специальному проекту для работников Большого театра.

Обладателем квартиры рядом с пятью станциями метро стал некий бизнесмен Юрий.