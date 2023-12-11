В России заработали правила сдачи загранпаспорта при запрете на выезд

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, с 11 декабря в России будут действовать правила сдачи загранника при ограничении на выезд за пределы страны.

Теперь жители РФ в течение пяти дней, после того как будут проинформированы о том, что им нельзя выезжать заграницу, должны будут отдать паспорт на хранение в орган власти, ранее его выдавший или в госорганизацию, которая стала инициатором ограничения.

Акт приема документа будет оформлен в двух экземплярах – для органа, ведущего учет и для хозяина паспорта.