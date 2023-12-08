Для россиян снизили сборы на выдачу виз в Китай

Посольство Китая в России на время снизило сбор на выдачу виз. Теперь китайская виза обойдется россиянам на 25% дешевле. Об этом сообщили в консульстве КНР.

Сбор станет меньше с 11 декабря 2023 года по 31 декабря 2024 года. Однократный въезд обойдется в 2,5 тысячи рублей, двукратный – в пять тысяч рублей, многократный – в 7,4 тысячи рублей.

Обращения, поданные до 11 декабря, будут обрабатываться по старым правилам.