В Москве запретили использовать QR-коды на билбордах

Московский департамент СМИ распорядился о запрещении QR-кодов на остановках, билбордах и прочих конструкциях. Такие меры предприняли из-за учащения атак хакеров и взломов сайтов. Об этом сообщил РБК со ссылкой на факсограмму, разосланную рекламоисполнителям.

Запрет объяснили тем, что QR-код, который работает по принципу ссылки, может переадресовывать на ресурс, нарушающий закон «О рекламе».

В департаменте напомнили, что нарушение закона о рекламе влечет за собой административную ответственность, однако каких именно положений это касается, в факсограмме не уточнили.