В Санкт-Петербурге мать держала руки детей над газовой плитой за то, что они не слушались

В Санкт-Петербурге полиция организовала проверку по факту нанесения матерью телесных повреждений своим детям. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по области.

В четверг, 7 декабря, в полицию Кировского района Санкт-Петербурга позвонила обеспокоенная заведующая детского сада №19. Женщина рассказала, что дети 30-летней женщины-мигрантки пришли в садик с обожжёнными руками.

Позже выяснилось, что мать поднесла руки детей к зажжённой газовой конфорке. Таким образом она решила наказать их за плохое поведение.

Детей госпитализировали.Горе-мать забрали в участок для выяснения обстоятельств.