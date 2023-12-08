Владимир Путин объявил о планах выдвинуться на новый срок

Президент России Владимир Путин будет баллотироваться на новый срок в 2024 году. Об этом он сообщил в Кремле во время разговора со спикером парламента ДНР Артемом Жогой, информирует ТАСС.

Путин объявил о своем решении после того, как Жога обратился к нему с просьбой идти на выборы. Президент отметил, что у него были разные мысли по поводу дальнейшего президентства.

Глава государства уточнил, что сейчас настало такое время, когда нужно принимать решение. Его полномочия истекают 7 мая 2024 года. Выборы состоятся 17 марта.