В Новосибирске отчаявшийся из-за болезни сибиряк взял в заложницы помощницу сенатора

В четверг, 7 декабря, 44-летний житель Новосибирска вбежал в кабинет бывшего мэра, а ныне сенатора Владимира Городецкого. Об этом информирует Infopro54.



Мужчина держал в руке шило. Через некоторое время он стал угрожать им помощнице Городецкого.

В приемной сразу же узнали мужчину, так как он давно страдает от неизвестной болезни, которая лишила его работы и полноценной жизни. Он неоднократно писал обращения на имя Городецкого.

Мужчина взял помощницу в заложницы и обратился к изданию «Прецедент» по телефону. Он рассказала журналистам, что его довели отчаяния, так как все его обращения в минздрав или к правительству результатов не дали.

Ранее по жалобе дебошира местный следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей".



Сибиряка удалось задержать. Вероятно, ему грозит уголовная статья.