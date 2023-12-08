Михаил Шуфутинский высказал свое мнение по поводу службы сына в армии США

Певец Михаил Шуфутинский в беседе с «ТН звезды» рассказал о том, что его сын Антон служит в армии США. Звезда шансона эту инициативу не одобрил, но запрещать не стал.



Судя по словам артиста, вся семья надеялась, что Антон станет врачом. В какой-то момент он заявил, что хочет стать настоящим мужчиной и пойдет в армию.

Через некоторое время сын артиста начал работать военным врачом. Сейчас он живет в Финляндии с женой и четырьмя детьми.