В России за последние пять лет уменьшилось количество аптек

В России за последнее пятилетие на 25% снизилось количество несетевых аптек, информирует РБК со ссылкой на DSM Group.

К концу октября количество несетевых точек уменьшилось с 16,1 до 11,9 тысячи. Однако количество федеральных увеличилось с 16,2 до 29,9 тысяч.

Генеральный директор аналитической компании Сергей Шуляк рассказал, что маленькие пункты закрываются из-за большой конкуренции. Из-за того, что большая часть таких точек находится в маленьких населенных пунктах, люди, живущие в них, остаются без лекарств.

Данную проблему пытаются решить за счет фельдшерско-акушерских пунктов. Однако в ФАПах довольно небольшой ассортимент, а врача приходится долго ждать.

Судя по последним данным, в России на 100 тысяч человек приходится 51 аптека.