В России женщина издевалась над шестилетним сыном-аутистом

В Южно-Сахалинске мать больного ребенка издевалась над ним и снимала это на телефон. Об этом проинформировали "Известия".

После публикации в СМИ полицейские сразу же организовали проверку и установили личность горе-матери.

Подразделение по делам несовершеннолетних проверяет информацию. По окончанию проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщают некоторые источники, старшую дочку у матери забрала бабушка. Отец семейства редко бывает дома, так как работает на вахте.

Предположительно, девушка издевается над больным сыном, чтобы отомстить мужу.