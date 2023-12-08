В Пакистане тигры съели мужчину в зоопарке

В среду, 6 декабря, сотрудники пакистанского зоопарка заподозрили неладное, когда увидели, что у одного из тигров в пасти был ботинок человека. Позже оказалось, что хищники растерзали посетителя. Об этом информирует Daily Pakistan.

Трагедия произошла в городе Бахавалпур, провинция Пенджаб. Об инциденте сообщили правительству.

Команда судмедэкспертов практически сразу начала проводить расследование. Как погибший попал в вольер выяснить не удалось. Власти города предположили, что у мужчины могли быть проблемы с психикой.