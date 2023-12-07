Международный исследовательский институт объявил главный цвет 2024 года

На сайте института цвета Pantone рассказали о главном цвете 2024 года.Так, выбор пал на оттенок 13-1012 «Персиковый пух».

Этот цвет – символ заботы о ближнем и о себе. Также оттенок обозначает человеческое стремление к близости и состраданию.

Директор института Лейтрис Эйсман рассказала, что этот тон обогащает разум, душу и тело.

Институт выбирает главный цвет с 2000 года. В прошлом году им был признан малиново-красный оттенок с примесью фиолетового.