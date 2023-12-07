В Подмосковье 350 мигрантов-нарушителей отправили служить в армию

В результате профилактических мероприятий, в Московской области поймали 350 иностранцев, которые получили гражданство, но не встали на воинский учет. Об этом сообщает Baza.

Сотрудники внутренних органов искали нарушителей на стройках и складах. Рейды длились два месяца.

Всех нарушителей отправили в армию.