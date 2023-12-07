Тренера «Спартака» дисквалифицировали за толчок футболиста «Ахмата»

Российский футбольный союз дисквалифицировал главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. Таким образом испанца наказали за толчок игрока «Ахмата» Бернарда Бериши. Об этом информирует «Чемпионат».

Инцидент произошел в воскресенье, 3 декабря, в Грозном на матче 17-го тура РПЛ.

На 35-минуте после голевой передачи футболист прибежал к скамейке запасных красно-белой команды. Бериша прыгнул в сторону Абаскаля, после чего тренер обхватил футболиста за туловище и бросил на газон.

Абаскалю запретили появляться на трех матчах, один из которых - условно. Ранее импульсивный тренер «Спартака» уже ивзинился за произошедшее.