83-летняя пенсионерка попросила Путина удочерить ее

83-летняя старушка из Москвы подала необычный иск в суд. Она просит обязать президента России Владимир Путина удочерить ее. Об этом сообщили в издании «Москва онлайн».

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что способы связаться с президентом известны. Он напомнил, что обратиться к президенту можно будет на прямой линии в четверг, 14 декабря. Его слова приводят РИА Новости

В источнике рассказали, что жительница столицы подала иск в Тверской суд Москвы. На официальном сайте суда есть информация о заявлении, но имя президента в карточке нет.

Вопрос о принятии иска должны разрешить до 12 декабря.