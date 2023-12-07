Прыгуны в воду из России отказались получать нейтральный статус

Президент Российской федерации прыжков Станислав Дружинин заявил о том, что спортсмены не будут подавать заявку на получение нейтрального статуса, информируют РИА Новости.

Он рассказал, что смысл отбора и спортивный принцип пропадут, так как лидеры чемпионата России не смогут принять участие в отборе. Это связано с тем, что они входят в команды «Динамо» или «ЦСКА».

По мнению Дружинина, отправлять тех, кто занял последние места, нет смысла.