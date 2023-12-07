В Индонезии планируют ввести безвизовый режим для россиян

В Индонезии предложили отменить визы для россиян и граждан еще 19 государств. Об этом информирует Jakarta Globe со ссылкой на министра туризма Сандиага Уно.

В данный момент идею передали на одобрение президенту. Предложение направлено на развитие экономики в стране и привлечение туристов.

Если предложение одобрят, то граждане Италии, России, Китая, Японии, Катара, Франции и других стран смогут попасть на популярный курорт без визы.