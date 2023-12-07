Лариса Гузеева выбила дверь в комнату дочери

В интервью журналу Hello! Российская телеведущая и актриса Лариса Гузеева рассказала о своих ошибках в воспитании дочери.

Актриса призналась, что делала много ошибок из-за своей несдерженности. Однажды, когда девочка была маленькая, актриса выбила дверь в ее комнату с ноги.

Лариса Гузеева рассказала, что тогда не понимала, что дочь маленькая и общалась с ней на равных. Телеведущая уточнила, что не считает себя образцом для подражания, так как кидалась в крайности, ругала за плохие оценки, а потом пыталась искупить вину.