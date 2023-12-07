В Танзании удар молнии убил шесть человек из одной семьи во время праздника

В воскресенье, 3 декабря, в деревне Мапарагве, которая находится в Танзании, произошла трагедия во время празднования выпускного. Об этом сообщили в издании Daily News.

Как сообщает источник, 11 членов одной семьи собрались отметить выпускной одного из них на свежем воздухе. Началась гроза и молния ударила в то место, где находились люди.

В результате происшествия, 6 человек погибли, а 5 остались в живых.

Среди пострадавших было двое детей.